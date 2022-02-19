Войти
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние
энергетика
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
соседи
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Кузьмин: Судебные процессы против Медведчука - политическое преследование оппозиционного лидера, который выступает за добрососедские отношения с Россией

184
Кузьмин: Судебные процессы против Медведчука - политическое преследование оппозиционного лидера, который выступает за добрососедские отношения с Россией

Судебные процессы против народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — условно судебные и условно юридические, а на самом деле они политические.

Об этом написал народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Идет зачистка политического поля. И все эти судебные процессы условно только судебные, только условно юридические. На самом деле это политические процессы и это политически мотивированное уголовное преследование лидера оппозиции», — убежден он.

«Посмотрите, что происходит на самом деле. Заседание Апелляционного суда было сорвано, но по какой причине? Но это анекдотическая причина на самом деле. Дело перенесли, потому что — внимание! — прокурор явился в суд без удостоверения о том, что он прокурор, и о том, что он наделен полномочиями представлять прокуратуру в этом процессе. Послушайте, это цирк какой-то! То есть приходит прокурор без документов в суд. Естественно, суд не может состояться при таких обстоятельствах. Это первое. А второе — районный суд, решение которого подлежит проверке на предмет его законности, не представил в Апелляционный суд дело, которое он рассмотрел, для этой самой проверки.

Это и есть политически мотивированное правосудие и политически мотивированное уголовное преследование.

Массовые репрессии направлены только на одну часть оппозиции — ту, которая выступает за добрососедские отношения с Россией», — убежден Кузьмин.

Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 19 февраля 2022
Пятница, 18 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016