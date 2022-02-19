Кузьмин: Судебные процессы против Медведчука - политическое преследование оппозиционного лидера, который выступает за добрососедские отношения с Россией

Судебные процессы против народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — условно судебные и условно юридические, а на самом деле они политические.

Об этом написал народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Идет зачистка политического поля. И все эти судебные процессы условно только судебные, только условно юридические. На самом деле это политические процессы и это политически мотивированное уголовное преследование лидера оппозиции», — убежден он.

«Посмотрите, что происходит на самом деле. Заседание Апелляционного суда было сорвано, но по какой причине? Но это анекдотическая причина на самом деле. Дело перенесли, потому что — внимание! — прокурор явился в суд без удостоверения о том, что он прокурор, и о том, что он наделен полномочиями представлять прокуратуру в этом процессе. Послушайте, это цирк какой-то! То есть приходит прокурор без документов в суд. Естественно, суд не может состояться при таких обстоятельствах. Это первое. А второе — районный суд, решение которого подлежит проверке на предмет его законности, не представил в Апелляционный суд дело, которое он рассмотрел, для этой самой проверки.

Это и есть политически мотивированное правосудие и политически мотивированное уголовное преследование.

Массовые репрессии направлены только на одну часть оппозиции — ту, которая выступает за добрососедские отношения с Россией», — убежден Кузьмин.