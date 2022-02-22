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Офис президента дал разнарядку силовикам любой ценой и любыми методами уничтожить Медведчука и ОПЗЖ, - блогер

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Офис президента дал разнарядку силовикам любой ценой и любыми методами уничтожить Медведчука и ОПЗЖ, - блогер

Офис президента дал разнарядку силовикам любой ценой и любыми методами уничтожить Медведчука и ОПЗЖ. Об этом пишет блогер Кирилл Киквидзе.

«На Банковой составили детальный план уничтожения оппозиции. Доказательства – перед вами. Это разнарядка Офиса президента силовикам по поводу дальнейшего преследования Медведчука и тех депутатов ОПЗЖ, которые настроены на достижение мира в Украине"- пишет он.

«Ознакомьтесь с ним и вы, посмотрите, куда идут народные деньги – не на медицину или образование, а на фабрикацию уголовных дел против оппонентов Зеленского, на шпионаж за оппозицией, на травлю и физическое уничтожение неугодных руками нациков.

Итак, перед разными силовыми органами Зеленский ставит задачи:

- составить план (!) и найти в действиях нардепов от ОПЗЖ Медведчука, Волошина, Кивы, Колтуновича, Кузьмина, Рабиновича, Черного, Шуфрича состав уголовных правонарушений против нацбезопасности (простыми словами – сфабриковать еще несколько уголовных дел)
- совершать контрразведывательные меры и фиксировать контакты Медведчука
- совершать в отношении Медведчука комплекс мер с применением оперативно-технических мероприятий по фиксации фактов контактирования политика с руководством РФ
- продолжать фабриковать уголовные дела, искать возможности легализации сфабрикованных улик, чтобы их можно было показать суду (поскольку сейчас у силовиков нет ничего, дело в судах заглохло)
- следить за перемещением вышеуказанных депутатов с применением оперативно-технических мероприятий
- определить круг лиц из окружения Медведчука, чтобы надавить на них и выбить показания на политика (преследовать будут даже водителей!)
- использовать ручных радикалов, чтобы устроить митинги и провокации возле офиса ОПЗЖ, мест жительства депутатов и т.д.
- надавить на СМИ, чтобы «правильно» освещали вышеперечисленные мероприятия.

Ну как вам? От СБУ и других спецслужб потребовали уже в феврале-марте любыми методами найти хоть что-то, чтобы уничтожить Медведчука. И это в момент, когда страна оказалась на грани войны, силовики бросают все силы для борьбы с личным оппонентом Зеленского! Заметьте, все эти мероприятия не санкционированы судами, они незаконны, но власть это не останавливает.

В 2019 году власть поставила задачу СБУ следить за Медведчуком и другими народными депутатами от ОПЗЖ. Тогда этот план по уничтожению оппозиции попал в СМИ. За эти три года спецслужбы так ничего и не нашли против Медведчука, а потому власть пошла по беспределу, сфабриковать уголовные дела против лидера оппозиции, наложив на него и его семью незаконные санкции. Но даже это не позволило посадить Медведчука, потому власть истерично ищет любые зацепки, любыми методами. И Зеленского уже вообще ничего не останавлиевает.

На прошлой неделе был отдан приказ уничтожить общественную организацию «Патриоты За жизнь». В Харькове СБУ похитила местного лидера организации Игоря Мартыненко, а затем передала его радикалам из Нацкорпуса, которые пытали и едва не убили человека. Идет физическая зачистка неугодных Зеленскому.

ОПЗЖ – это единственная реальная оппозиция нынешнему режиму. Нельзя никоим образом допустить, чтобы власть ее уничтожила, поскольку это прямой путь к диктатуре, которую строит Зеленский», - отмечает публицист.

 

 

 

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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