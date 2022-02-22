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Ведущий американский политолог: Украина за последний год совершила много дискриминационных действий, в частности закон о языке в СМИ и преследование Медведчука

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Ведущий американский политолог: Украина за последний год совершила много дискриминационных действий, в частности закон о языке в СМИ и преследование Медведчука

Украина за последний год совершила много дискриминационных действий, в частности закон о языке в СМИ и преследование председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом говорится в статье известного американского политолога Дэвида Хенджриксона The National Interest.

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«Главный аргумент против моего тезиса о том, что Путин не хочет и не собирается вторгаться в Украину, заключается в том, что он может почувствовать себя вынужденным вмешаться в некоторые ее дела в ответ на продолжающееся подавление интересов России украинским правительством. Украина сделала многое за последний год — внедрила дискриминационный по отношению к русскоязычным украинцам закон о языке, закрыла телесети, конфисковала активы и обвинила в государственной измене Виктора Медведчука — это, безусловно, выглядит серьезным притеснением для Путина и россиян. Россияне декларируют заинтересованность в правах русскоязычного населения Украины. Я признаю, что это представляет собой потенциально убедительный мотив для них. То, что это могло стать таким мотивом, красноречиво свидетельствует о полном безразличии, которое политика США проявляла в течение тридцати лет по отношению к правам русскоязычных в протекторатах, которыми они охватили западную границу России», — пишет Хенджриксон.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

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В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

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Ряд европейских политиков поддержал Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член Комитета по внешней политике бундестага Петр Быстронь и член Комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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