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Яркая палитра ароматов от бренда Dolce&Gabbana

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Яркая палитра ароматов от бренда Dolce&Gabbana

Кажется совсем недавно итальянский модный дом «Дольче и Габбана» во всеуслышание заявил о своих намерениях выпускать стильную элитную одежду и элегантные аксессуары. Успешные модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана преуспели в создании модных трендов. Их наряды носила сама певица Мадонна и супермодель Наоми Кемпбел. Уже в 1992 году бренд представил свою первую линию парфюмерной продукции. Изысканный и изящный аромат «Dolce & Gabbana Parfum» был удостоен премией от Международной парфюмерной академии.

В стильных флаконах от Дольче и Габбана находится волшебный парфюм, олицетворяющих роскошь и богатство. Женщины и мужчины, обладающие безупречным вкусом, по достоинству оценили оригинальные композиции, таинственно хранящие в себе гармонию идеально подобранных нот. Полюбившиеся ароматы — «Pour Femme» для женщин и «Pour Homme» для мужчин был дополнен линейкой восхитительной детской парфюмерии.

Противоречивые парфюмерные миксы для романтичных и энергичных

Сложно однозначно сказать, в чем секрет успеха «Dolce&Gabbana», но они вот уже несколько десятилетий диктуют тренды в мировой фэшн-индустрии. Интернет-магазин «Parfum City» предлагает уникальную возможность стать обладателем флакона духов от всемирно известного итальянского бренда. В представленной коллекции восхитительных ароматов есть Дольче Габбана духи и парфюмерная вода для эпатажных и экспрессивных леди и скромных дам, мечтающих о романтике. Особой популярностью пользуются ароматы, эффектно подчеркивающие сексуальность, без малейшего намека на пошлость. Ассортимент подобран на любой вкус и предпочтения в оригинальных миксах из разных семейств:

  • Dolce Rosa Excelsa;
  • Anthology L'Imperatrice;
  • The One;
  • Light Blue
  • Feminine
  • Dolce Rosa Excelsa;
  • Velvet Amber Skin;
  • Light Blue & Sicily.

Благоухание изысканных цветочных, фруктовых, ванильных, пудровых, древесно-фужерных, амброво-мускусных нот отличается невероятно красивыми переливами и прелестными полутонами. После нанесения нескольких капель парфюма, его шлейф будет сопровождать на протяжении всего дня.

Чувственное наслаждение в каждом флаконе

С брендом сотрудничают известные дизайнеры парфюмов: Натали Лорсон, Кристин Нагель, Дафна Бюже, Оливье Кресп, Кристоф Рейно и другие маэстро ароматов, знающих и создающих уникальные формулы привлекательности. В гармонично сочетающихся аккордах деликатно выступают завораживающие краски подлинной роскоши. Брендовый парфюм является образцом хорошего вкуса, эффектно раскрывающий и дополняющий ваш стиль, ненавязчиво демонстрируя глубину внутреннего мира.

Среди элитных парфюмерных хитов и новинок есть женские, мужские ароматы и унисекс композиции. В оригинальных дизайнерских решениях заложена идея отказа от серости будней, с пожеланием сделать акцент на собственном природном обаянии, естественной красоте. Для представительниц прекрасного пола раскрываются новые возможности добавить в свой образ чуточку блеска и гламура. Флакон нового парфюма становится неординарным способом для самовыражения.

Демократичные цены на сайте интернет-магазина «ParfumCity» способствуют удачному и комфортному шопингу в онлайн режиме. Менеджеры компании дадут профессиональную компенсацию и помогут определиться с выбором духов, приобретаемых для себя или в подарок. Доставка осуществляется по всей территории Украины.

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