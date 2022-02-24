Военный объект в Броварах был атакован крылатыми ракетами

Военный объект в г.Бровары Киевской области был атакован с использованием крылатых ракет в четверг днем, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — написал Геращенко в Facebook.

Около полудня взрывы были слышны в Киеве, в жилых домах на восточных окраинах города, наиболее приближенных к Броварам, дрожали окна.