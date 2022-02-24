Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Решение принято из-за нападения России на Украину.

На сайте парламента появился законопроект об утверждении указа президента Украины «Об общей мобилизации». Его номер — 7113.