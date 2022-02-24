Российская техника пошла на прорыв в Киевской области

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Военная техника врага зашла через пункт пропуска „Вильча“. Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение. Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы „Млачевка“ Житомирского отряда произведены обстрелы из градов», — говорится в сообщении Госпогранслужбы на Facebook в четверг.

В ведомстве отметили, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.