Подоляк заявил о возможности русского десанта в правительственный квартал Киева

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о возможности проникновения вражеского десанта в правительственный квартал в центре Киева для реализации спецоперации по свержению украинской власти.

«Возможно... точечное десантирование. Сейчас идут мощные бои в Гостомеле и возможна попытка проникнуть в правительственный квартал... Одна из целей — это убрать высшее руководство страны», — сказал Подоляк на брифинге в четверг.

Он порекомендовал журналистам, которые находятся в пресс-центре парламента, в целях безопасности продолжить работу из редакций своих изданий.