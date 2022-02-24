В Киеве и в некоторых других городах вводят комендантский час

В Киеве будет введен комендантский час. Об этом в Telergram заявил мэр города Виталий Кличко.

«Киев с сегодняшнего дня [24 февраля] вводит комендантский час. Будет действовать она с 22:00 до 70:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы», — написал мэр.

По его словам, городской общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет, станции метро будут открыты круглосуточно как укрытия-бомбоубежища.

«Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — отметил Кличко.

Комендантский час ввели также власти Черкасской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Скичко. Там комендантский час будет действовать с 22.00 до 06.00 по местному времени.

Также с 24 февраля с 22:00 до 6:00 комендантский час вводят в Днепре и области.