Зеленский подписал указ о создании военных администраций вместо облгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указа о создании на базе областных государственных администраций страны военных администраций, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Только что президент Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций. То есть сопротивление, отпор будет нарастать, логистические решения, все необходимые, будут приняты, президент Зеленский активно заботится обо всей системе обороны нашей страны», — сказал он на брифинге в четверг вечером.