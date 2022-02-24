Санкции США против РФ будут сосредоточены на финансовом секторе

Новые санкции Соединенных Штатов против России будут сосредоточены на финансовых учреждениях РФ, а не на энергетическом секторе, в частности, они не затронут «Роснефть». Об этом сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами американской администрации.

Согласно этим данным, подобная расстановка приоритетов объясняется тем, что Вашингтон беспокоится из-за потенциальных негативных последствий санкций для мировых энергетических рынков. В связи с этим основной упор будет делаться на финансовых учреждениях.

Один из собеседников агентства подчеркнул, что «не исключен ни один из вариантов действий», однако «если начинать с энергетики, то это может на самом деле пойти на пользу» РФ. «Учитывая высокие цены на нефть и газ, если перерезать поставки российской нефти и газа, то это поднимет цены, что пойдет на пользу Путину», — пояснил он.