Двое детей погибли в Украине в результате обстрелов

За сутки из-за обстрелов врага погибли двое детей, обстреляны 33 гражданских объекта, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

«Должен начать с того, что за эти сутки из-за обстрелов российских оккупантов погибли два ребенка...И это вина только РФ. Также россияне говорят, что они не стреляют по гражданским объектам — 33 цивильных объекта были обстреляны за сутки», — сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в заявлении МВД, размещенном в Facebook.