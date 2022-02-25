Российские СМИ пишут о готовности Украины к переговорам о нейтральном статусе

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, якобы поступившем в российский РБК.
«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», — заявил Подоляк.
Как сказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский, он не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО», продолжил советник. Это значит, что «они боятся», сказал он. Однако Украина «не боится», как «не боится» говорить с Россией" о нейтральном статусе и о гарантиях, отметил он.
«Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами», — заявил Подоляк.
Украина до 2014 года имела внеблоковый статус, но затем приняла стратегию, одним из направлений которой является стремление нашей страны стать членом НАТО и Евросоюза. На фоне военных действий России президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с Москвой нейтральный статус и гарантии безопасности для страны.
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