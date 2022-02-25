Депутат от ОПЗЖ Кива призвал Зеленского и правительство Украины уйти в отставку

Президент Владимир Зеленский и правительство Украины виновно в происходящем в стране, все они должны уйти в отставку.
Об этом заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
«Украинцы помнят, с каким обещанием пришел президент Зеленский к власти? Обещание мира, обещание сшить страну, обещание остановить эту ненависть. Зеленский за несколько часов знал о начале военной операции со стороны РФ. Но он проигнорировал и ничего не сделал, чтобы ее предотвратить», — сказал Кива.
Он подчеркнул, что вместо этого Зеленский вместе со своим ближайшим окружением ввел в стране военное положение. По мнению депутата, фактически он толкнул людей на смерть.
«Власти изначально была известна патовость этого противостояния. Армия была не готова к подобному сопротивлению. Война проиграна. На руках Зеленского кровь ни в чем неповинных людей. Сегодня Зеленский, правительство, Верховная Рада должны уйти в отставку, как те, кто виновны в гибели, в уничтожении нашей страны», — резюмировал народный депутат.
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