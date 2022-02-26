Зеленский заявил, что Украина не сложит оружие

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг фейки о том, что он якобы призывает украинскую армию сложить оружие.

«В сети очень много появилось фейковой информации, что мол, я призываю сложить оружие нашу армию и деэвакуацию. Значит так! Я здесь. Никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство, потому что наше оружие — это наша правда. Наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети и мы все это будем защищать!», — сообщил Зеленский в Телеграмме в субботу.

Видеоролик с заявлением глава государства записал с ул. Банковой на фоне знаменитого «Дома с химерами» — одного из зданий Офиса президента.