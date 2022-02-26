В жилой дом в Киеве попал снаряд

В Киеве в многоэтажный дом по проспекту Лобановского 6 а попал снаряд, предварительно жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС.

«26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобоновского 6 А произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом (17-18 этаж)», — говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.

В сообщении указывается: «Предварительно жертв и пострадавших нет. Производится эвакуация»

От ГСЧС привлечены 12 человек и 3 ед. техники.

При этом отмечатся, что существует угроза разрушения 22 – 23 этажа.

Предположительно в дом попала крылатая ракета. Причем было два попадания — еще одно по нижнему этажу.