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Командование Воздушными силами ВСУ назвало количество потерь войск РФ за двое суток войны

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Командование Воздушными силами ВСУ назвало количество потерь войск РФ за двое суток войны

За двое суток войны, российские войска потеряли, помимо 14 самолетов разных типов и 8 вертолетов, сотни единиц другой техники, заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

«В общей сложности, за двое суток войны, российские оккупационные войска потеряли 14 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов», — говорится в обращении Олещука, опубликованном на странице Верховной Рады в Telegram в субботу.

Он отметил, что российские войска ведут подлую наступательную захватническую войну на нашей родной земле, применяют против Вооруженных сил и мирных жителей баллистические ракеты дальнего действия, оперативно-тактические комплексы и оперативно-тактическую авиацию.

«С первых минут масштабного нападения России Воздушные силы Вооруженных сил Украины первыми приняли на себя массированные ракетные удары оккупационных войск. Ведь первоочередной целью врага было уничтожение объектов системы противовоздушной обороны государства. Но мы устояли, выдержали удары противника! Наши силы по противовоздушной обороне демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. А это, десятки, сотни спасенных жизней!» — подчеркнул Олещук.

По его словам, ежечасно Воздушные силы наносят сокрушительные потери врагу.

«Только в первые сутки нападения РФ, в воздушных боях противник потерял два истребителя Су-30СМ. Их искусно уничтожили украинские пилоты Су-27. Хочу отметить мужество и героизм наших лётчиков. На важном направлении вблизи Гостомеля, бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 постоянно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, пытавшемуся удержать стратегический плацдарм», — проинформировал он.

Командующий отметил, что в субботу ночью героически оборонялся и продолжает держать оборону Васильковский гарнизон. За ночь уничтожено немало единиц боевой авиации, БПЛА, крылатых ракет, живой силы противника.

«Устойчивость и мужество проявили военнослужащие подразделений радиотехнических войск при отражении атак русских диверсионных групп. Личный состав отдельного радиолокационного взвода, несмотря на значительные потери среди военнослужащих, удержал позицию и вышел в определенный район. Подразделения радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого в короткие сроки и с незначительными потерями военной техники и вооружения сумели передислоцироваться в определенный район и приступили к выполнению боевых задач», — добавил он.

Олещук сообщил, что в субботу группировка Воздушных сил продолжает ведение боевых действий, самоотверженно отражает воздушные удары противника и ведет постоянную воздушную разведку. По его словам, в строй авиации Воздушных сил возвращаются десятки опытных военных летчиков от капитана — до генерала, которые ранее были уволены из войска в запас.

«Свой опыт и профессиональные навыки они демонстрируют при выполнении сложных задач, в частности, в небе над столицей нашей Украины», — добавил он.

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Командующий указал, что, к сожалению, в результате боевых действий агрессора, Воздушные силы понесли невосполнимые потери.

«Мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших героев и выражаем искренние соболезнования родным и близким. С верой в победу, с верой в святость дела, с верой в украинский народ, мы будем освобождать родную землю от русского агрессора. Сделаем ему огненный путь в ад!» — заявил Олещук.

война с Россией
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