Мэрия заявила о спокойной ситуации в Киеве

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что ситуация в Киеве по состоянию на утро воскресенья спокойная и полностью контролируемая украинскими военными.

«Ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами», — сообщается на странице КГГА в Фейсбук в воскресенье утром.