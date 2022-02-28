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Российская армия снизила темпы наступления

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Российская армия снизила темпы наступления

По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, российская армия снизила темпы наступления на всех направлениях, украинские военные успешно отражают все атаки. Противник деморализован и несет серьёзные потери, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины», — говорится в сообщении на странице Генштаба в Фейсбук в понедельник утром.

Сообщается, что во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

В частности, в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов. При этом отмечается, что «все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу».

«Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника», — сказано в сообщении.

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В Генштабе подчеркнули, что противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. «Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся», — подчеркнули украинские военные.

«Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону», — резюмировали в Генштабе.

война с Россией
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