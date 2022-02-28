Переговоры с РФ должны начаться в 11:00

Переговоры Украины и РФ должны начаться в 11:00 по киевскому времени. Об этом заявил ТАСС в понедельник глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее он сообщил, что прибытие украинской делегации на переговоры с РФ ожидается в течение полутора-двух часов. «Сейчас получена информация, что в течение полутора-двух часов они прибудут. Мы готовы к переговорам сразу после их прибытия», — сказал он.

Мединский заявил, что российская сторона «терпеливо и спокойно» ждет украинскую делегацию. «Уже сутки мы в Белоруссии. Со вчерашнего вечера — на месте, согласованном с Украиной. К сожалению, время приезда украинской делегации переносилось несколько раз из-за сложной логистики», — указал он.

Позиция российской делегации для переговоров с украинской стороной сформирована. «Наша позиция сформирована», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что у российской стороны есть готовые к подписанию документы.