Офис президента назвал состав и цели делегации Украины на переговорах

В состав украинской делегации на переговорах с Россией вошли министр обороны Алексей Резников, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров, говорится в сообщении Офиса президента.

Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров в районе украинско-белорусской границы — спустя примерно час после того, как о своем приезде сообщила российская.

«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», — говорится в сообщении Офиса президента.

Россия указывала, что договоренности «должны быть в интересах обеих сторон».