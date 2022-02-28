Офис президента назвал состав и цели делегации Украины на переговорах

В состав украинской делегации на переговорах с Россией вошли министр обороны Алексей Резников, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров, говорится в сообщении Офиса президента.
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров в районе украинско-белорусской границы — спустя примерно час после того, как о своем приезде сообщила российская.
«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», — говорится в сообщении Офиса президента.
Россия указывала, что договоренности «должны быть в интересах обеих сторон».
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