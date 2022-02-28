Генштаб ВСУ дал сводку по ситуации в стране

Российская армия продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации с применением высокоточного оружия дальнего действия, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь. С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет «Искандер», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что воздушно-космические силы ВС РФ находятся на дежурстве в воздушном пространстве Республики Беларусь. Для перевозки личного состава и грузов используется аэродромная сеть Беларуси. Существует высокая вероятность применения против Украины белорусской армии.

«На Полесье противник понес ощутимые потери и пытается пополнить их за счет воздушно-десантных войск ВС РФ. На Северском направлении он завершил перегруппировку и пытается продолжить наступление на направлении Чернигов-Киев. Три БТГр в районах Хомутовки, Глухова, Батурина остановлены», — сообщает в Генштабе.

Там уточняют, что мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже Сумы-Ахтырка-Полтава понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал. На Слобожанском направлении противник остановлен.

«В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке ВС РФ пытается вести наступательные действия. Цель захватчика относительно выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута», — подчеркивают в Генштабе.

Отмечается, что на Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на Николаев и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе Мариуполя. Вооруженные Силы ведут оборону рубежей.

«Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления в отдельных направлениях, враг не отказывается от своей основной цели — получение контроля над Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию врагу», — сообщают украинские военные.

Они добавляют, что группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. «Осуществляет оборону пунктов базирования и портов Одесса, Южный, Очаков, Черноморск по морскому направлению. Группировка Воздушных Сил ВС Украины прикрывает с воздуха частей и подразделений оперативных группировок войск по всей территории Украины», — подытожили в Генштабе.