Пограничники, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену

Украинские пограничники, защищавшие о. Змеиный (Одесская обл.) от российской армии и считавшиеся погибшими на самом деле живы и находятся в плену у россиян, сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины.

«Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен российскими оккупантами на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить „новость“ о том, что якобы власти Украины „забыла“ и „похоронила“ своих подчиненных», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что защитники украинского острова дважды отразили нападение российских оккупантов. За неимением боекомплекта они не смогли продолжить защиту острова.