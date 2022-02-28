Пограничники, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену

Украинские пограничники, защищавшие о. Змеиный (Одесская обл.) от российской армии и считавшиеся погибшими на самом деле живы и находятся в плену у россиян, сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины.
«Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен российскими оккупантами на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить „новость“ о том, что якобы власти Украины „забыла“ и „похоронила“ своих подчиненных», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что защитники украинского острова дважды отразили нападение российских оккупантов. За неимением боекомплекта они не смогли продолжить защиту острова.
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