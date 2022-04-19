Войти
Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС
соседи
Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС
Лукашенко назвал «цветочками» войну в Украине
соседи
Лукашенко назвал «цветочками» войну в Украине
Байден объявил о санкциях против России
война
Байден объявил о санкциях против России

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Аксесуари для гаджетів та благодійність

63
Аксесуари для гаджетів та благодійність

У цей нелегкий час дуже хочеться допомогти тим, хто цього потребує. Не всі українці мають змогу надати її морально чи фізично, тому обирають економічну підтримку. Проте важко довіряти тим, хто збирає гроші на потреби інших. Невідомо, чи справді врешті вони дійдуть до тих, кому потрібні.

Пропонуємо забезпечити їх речами, які вони втратили, не мають можливості замінити. Це не речі першої потреби, але дуже важливі деталі, які допомагають людям підтримувати зв’язок з рідними та близькими, орієнтуватися в незнайомій місцевості тощо. Йдеться про деталі, що входять до комплекту смартфонів і мобільних телефонів.

Що саме потрібно людям

Наразі у багатьох магазинах дефіцит товарів для гаджетів, які іноді доводиться змінювати. Найактуальніші з них пов’язані з підтримкою заряду батареї, а це:

  1. Акумулятори. Особливо це стосується повербанків. Перебуваючи в дорозі гаджет важливо підтримувати в робочому стані на всяк випадок. Окрім того, вимкнення світла на невизначений термін заважає людям постійно залишатися на зв’язку з близькими. Новий повербанк допоможе підзаряджати не тільки смартфон, а й інші важливі пристрої.
  2. Кабелі та перехідники. Якщо хтось втратив свій зарядний пристрій чи помилково взяв з дому інший, то звертається до оточуючих: можливо, хтось має такий самий. Однак буває, що роз'єм для пристроїв не підходить і це — проблема. Телефон наче є. Світло є. Зарядний пристрій є. Але можливості підключити його до мережі немає. Тому такі, здавалося, дрібниці можуть дійсно стати в пригоді.
  3. Зарядні пристрої. Якщо зарядка зламалася — скоро її не відремонтують. На це немає часу, а у деяких осіб навіть грошей. Знайти такі пристрої для деяких марок та моделей телефонів лише у місцевих лавках важко.

Що саме потрібно тій чи іншій людині можна дізнатися лише запитавши її. Подбайте про, що допоможе тимчасово переселеним особам підтримувати зв’язок з рідними. 

Знайти такі товари можна на сайті інтернет-магазину мобо.

Аби віддати на благодійність за виокремлений бюджет якомога більше пристроїв, варто придбати мобільні аксесуари оптом https://mobo.net.ua/page/drop_b2b

Куди надсилати допомогу

Придбали гуртом аксесуари для телефонів? Ось куди їх можна передати:

  1. Місцеві благодійні організації. Як правило це люди, що мають досвід у волонтерській діяльності та вже мають список тих людей, які залишилися без світла, чи тих, хто шукає подібні товари. Контактуючи з ними, ви зменшуєте час на пошуки та доставлення пристроїв та допомагаєте більшій кількості людей.
  2. Особисте опитування. Цей варіант підходить тим, хто має час на спілкування з кожним.

Тож складайте список необхідних аксесуарів для телефонів, купуйте їх оптом і будьте на зв’язку!

"Джерело: mobo.net.ua"

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 19 апреля 2022
Вторник, 5 апреля 2022
Понедельник, 14 марта 2022
Среда, 2 марта 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016