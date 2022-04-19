Аксесуари для гаджетів та благодійність

У цей нелегкий час дуже хочеться допомогти тим, хто цього потребує. Не всі українці мають змогу надати її морально чи фізично, тому обирають економічну підтримку. Проте важко довіряти тим, хто збирає гроші на потреби інших. Невідомо, чи справді врешті вони дійдуть до тих, кому потрібні.

Пропонуємо забезпечити їх речами, які вони втратили, не мають можливості замінити. Це не речі першої потреби, але дуже важливі деталі, які допомагають людям підтримувати зв’язок з рідними та близькими, орієнтуватися в незнайомій місцевості тощо. Йдеться про деталі, що входять до комплекту смартфонів і мобільних телефонів.

Що саме потрібно людям

Наразі у багатьох магазинах дефіцит товарів для гаджетів, які іноді доводиться змінювати. Найактуальніші з них пов’язані з підтримкою заряду батареї, а це:

Акумулятори. Особливо це стосується повербанків. Перебуваючи в дорозі гаджет важливо підтримувати в робочому стані на всяк випадок. Окрім того, вимкнення світла на невизначений термін заважає людям постійно залишатися на зв’язку з близькими. Новий повербанк допоможе підзаряджати не тільки смартфон, а й інші важливі пристрої. Кабелі та перехідники. Якщо хтось втратив свій зарядний пристрій чи помилково взяв з дому інший, то звертається до оточуючих: можливо, хтось має такий самий. Однак буває, що роз'єм для пристроїв не підходить і це — проблема. Телефон наче є. Світло є. Зарядний пристрій є. Але можливості підключити його до мережі немає. Тому такі, здавалося, дрібниці можуть дійсно стати в пригоді. Зарядні пристрої. Якщо зарядка зламалася — скоро її не відремонтують. На це немає часу, а у деяких осіб навіть грошей. Знайти такі пристрої для деяких марок та моделей телефонів лише у місцевих лавках важко.

Що саме потрібно тій чи іншій людині можна дізнатися лише запитавши її. Подбайте про, що допоможе тимчасово переселеним особам підтримувати зв’язок з рідними.

Знайти такі товари можна на сайті інтернет-магазину мобо.

Аби віддати на благодійність за виокремлений бюджет якомога більше пристроїв, варто придбати мобільні аксесуари оптом https://mobo.net.ua/page/drop_b2b.

Куди надсилати допомогу

Придбали гуртом аксесуари для телефонів? Ось куди їх можна передати:

Місцеві благодійні організації. Як правило це люди, що мають досвід у волонтерській діяльності та вже мають список тих людей, які залишилися без світла, чи тих, хто шукає подібні товари. Контактуючи з ними, ви зменшуєте час на пошуки та доставлення пристроїв та допомагаєте більшій кількості людей. Особисте опитування. Цей варіант підходить тим, хто має час на спілкування з кожним.

Тож складайте список необхідних аксесуарів для телефонів, купуйте їх оптом і будьте на зв’язку!

"Джерело: mobo.net.ua"