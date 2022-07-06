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Татьяна BlondyChain рассказала, как заработать на крипте в 2022 году

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Татьяна BlondyChain рассказала, как заработать на крипте в 2022 году

За последний месяц криптоинвесторы очень хорошо ощутили на себе, что такое медвежий рынок. Стремительное падение биткоина, а за ним и других криптовалют, изменило настрой многих трейдеров на крайне пессимистичный. Когда к этому всему добавился провал проекта Terra (LUNA), начинающие инвесторы начали выводить деньги, потеряв доверие к любой крипте.

Тем не менее, опытные специалисты верят, что такое положение дел продлится не очень долго. Украинский эксперт в токенсейлах Татьяна BlondyChain считает, что сейчас самое время покупать криптовалюту. Те, кто сделает это, смогут увеличить свой портфель в несколько раз.

Насколько сильно упадет биткоин?

Здесь очень сложно предсказать точное значение, так как на цену главной криптовалюты может влиять огромное количество факторов. Татьяна предсказала, что биткоин опустится до отметки в 20 тысяч долларов и отметила, что считает эту границу оптимальной возможностью для закупки. Она также сказала, что крипта может упасть еще ниже — для тех, кто располагает достаточным бюджетом, это может стать отличной возможностью вложиться в биткоин.

В качестве успешного примера Татьяна BlondyChain приводит похожую ситуацию 2017 года. Стоимость биткоина в то время очень сильно упала и огромное количество инвесторов спешно продали свои сбережения. Те же, кто вытерпел падение цен, смогли поднять большой капитал — к 2018 году биткоин вырос в 20 раз.

Что сейчас делать инвесторам?

Покупать, покупать и еще раз покупать. По мнению Татьяны BlondyChain, медвежий рынок продлится минимум до конца лета. За это время можно создать отличную базу для последующего роста вложений. Несмотря на то, что многие отказываются от криптовалюты и в панике выводят свои сбережение в фиат, текущее падение цен стоит рассматривать как исключительную возможность. Лучше всего выбирать для закупок самые устойчивые криптовалюты — биткоин и эфириум.

В качестве метода закупок Татьяна рекомендует пользоваться «лесенкой». Лесенка — создание ряда ордеров на покупку валюты. Чем ниже указанная цена покупки, тем больше объем закупаемой валюты. Такой способ позволяет добиться оптимальной средней стоимости каждой единицы токена.

Тем инвесторам, которые купили биткоин по более высокой цене и сейчас наблюдают за уменьшающимися цифрами в своем портфеле, также не стоит волноваться. Биткоин — валюта с ограниченным количество токенов, поэтому в долгосрочной перспективе ее цена будет только расти. Если сейчас нет финансов, чтобы закупиться на низких ценах, стоит просто отложить портфель хотя бы на полгода и не заглядывать туда, чтобы не расстраиваться. Когда же криптовалюта пойдет на следующий пик, вложенные деньги хорошо окупят себя.

Blondychain Instagram - https://www.instagram.com/taty_expert/

Blondychain Youtube - https://www.youtube.com/c/BLONDYCHAIN

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