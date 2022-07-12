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Николай Тищенко за 2 часа заработал 5 миллионов гривен для ВСУ

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Николай Тищенко за 2 часа заработал 5 миллионов гривен для ВСУ

Заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Николай Тищенко провел благотворительный ужин в Париже, на котором собрал около 5 миллионов гривен для ВСУ. По просьбе главы Николаевской военной администрации Виталий Кима деньги пойдут на закупку автомобилей для защитников Николаева.  

Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

благотворительный фонд "Дорога мира" Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской. Первый ужин прошел в Праге и на нем собрали более 2 миллионов гривен. Все мероприятия реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Украины. 

"Это второе мероприятие такого формата, который наш фонд реализовываю вместе с Министерством иностранных дел. Но это лишь часть более крупного проекта – кулинарной дипломатии, которую мы начали. Через кулинарию, через продвижение украинской кухни в мире мы еще больше обращаем внимание на нас. Мы говорим – смотрите мы самобытная большая нация со своими уникальными характеристиками. Не что-то постсоветское, а именно украинское. Обратите внимание, сколько здесь звездных гостей и все они за Украину. Все они в восторге от нас. От наших дел. Приятным бонусом таких ужинов – аукцион, благодаря которому мы собираем средства на вооруженные силы. В Париже мы собрали пять миллионов на автомобили для Николаева. Продолжение следует", – отметил Николай Тищенко. 

Николай Тищенко с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко

Николай Тищенко с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко

Кроме дипломатического корпуса и представителей крупного бизнеса Франции мероприятие посетили знаменитости мирового уровня. Например, автор бестселлера "99 франков" Фредерик Бегбедер.  

"Я здесь, чтобы продемонстрировать свою солидарность с украинским народом. Во Франции я выступаю и часто говорю о том, чтобы Украина стала частью Евросоюза. Хочу добавить, что происходящее (в Украине) это трагедия. Мы поражены тем упорством, с которым украинцы борются за свою независимость, за нашу независимость тоже. Я с радостью поддержал фонд Николая Тищенко и проект Charity dinners. Я скромно согласился помочь, подписать несколько своих книг, которые (организаторы) смогут продать в пользу украинского народа", – говорит Бегбедер. 

Алла Барановская, Фредерик Бегбедер и Алиса Хомер

Алла Барановская, Фредерик Бегбедер и Алиса Хомер

 В ходе ужина провели благотворительный аукцион, на котором собрали 4,8 миллиона гривен. Разыгрывались вещи с украинским характером, который Тищенко собирал по всей Украине. Так, самым дорогим лотом стала гитара с изображениями защитников "Азовстали" в Мариуполе. Ее продали более чем за миллион гривен. Лимитированные марки серии Zaтонул или Vтопился лично от Николая Тищенко ушли с молотка за 722 000 грн. Кстати, дизайн марки разработала студентка третьего курса Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александра Кузьменко. Ее тираж всего 1000 экземпляров. 

Наиболее эксклюзивным лотом стала марка с "Российским военным кораблем", сделанная из уничтоженного бронетранспортера россиян. Железную пластину с фирменной гравировкой через Николая Тищенко передал глава николаевской ОВА Виталий Ким. "Железную марку" продали 541 500 грн.

Виталий Ким

Виталий Ким

Марка, сделанная из уничтоженного бронетранспортера россиян

Марка, сделанная из уничтоженного бронетранспортера россиян

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