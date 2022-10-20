ConcordBank разоблачил мошенника, спекулирующего на сборах на ВСУ в городе Каменское

ConcordBank регулярно осуществляет проверку финансовых операций своих клиентов с целью выявления и предотвращения мошеннических действий. Подозрительная активность дополнительно мониторится для подтверждения или исключения преступных действий. Одним из последних обнаруженных мошенников стал житель города Каменское Днепропетровской области. Молодой человек 2000 года рождения прикрывался волонтерской деятельностью, якобы собирая средства на помощь украинской армии.

Мужчина стал клиентом банка недавно – и сразу же открыл счет для помощи ВСУ и разместил его реквизиты, огласив, что занимается сбором средств при содействии Днепровской ОВА.

После тщательной проверки сотрудники ConcordBank смогли разоблачить преступника. За это время он успел собрать около 30000 грн. Подтверждение мошеннических операций произошло методом внутреннего расследования. Все материалы по делу собраны для передачи в правоохранительные органы.

При содействии полиции и Днепровской ОВА мужчина будет задержан и арестован. Средства в объеме 30 тыс. грн, банк собрал и направил на потребности территориальной обороны и ВСУ.

ConcordBank продолжает сотрудничество с Днепровской областной военной администрацией

ConcordBank активно занимается поиском и разоблачением мошенников, регулярно проводя проверку среди своих клиентов. С момента начала полномасштабной войны было выявлено несколько схем, когда злоумышленники, прикрываясь сбором средств на нужды ВСУ, выманивали деньги у людей и снимали их со счета, а после – исчезали.

Конкорд Банк работает при содействии и в сотрудничестве с Днепровской ОВА. Все отчеты о подозрительных финансовых операциях направляются в соответствующие органы для дальнейшей перепроверки.

Также банк может предоставлять информацию (выписки по картам, дату создания счета в банке) правоохранительным органам после получения соответствующего запроса.

Сам Конкорд Банк активно направляет помощь украинской армии. За последние полгода банк перечислил на нужды фронта почти половину прибыли, или более 62 млн. грн. Деньги были направлены в крупные проверенные благотворительные фонды, а также на специальный счет Национального банка Украины.

Помимо мошенников, открывающих фейковые сборы, за последние несколько месяцев увеличилось количество компрометирующей информации о благотворительных фондах, а также управлении Днепропетровской области. Не исключено, что слухи распространяют люди и СМИ, работающие на коллаборантов. ConcordBank призывает помнить, что враг у нас один и сейчас самое время объединиться и действовать ради нашей общей победы. За распространение неправдивой информации предусматривается наказание согласно действующему законодательству Украины.