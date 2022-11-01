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Где смотреть актуальные котировки криптовалюты

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Где смотреть актуальные котировки криптовалюты

Рынок криптовалют отличается своей высокой степенью разнообразия, что и делает поиск среднерыночной стоимости на отдельную цифровую монету достаточно сложным процессом. Чтобы узнать котировки криптовалют, существуют всевозможные сервисы, которые упрощают анализ ситуации в криптосфере. Среди таких ресурсов пользователям доступны агрегаторы данных о торгах коинами, новостные сайты, трекеры инвестиционного портфеля, криптовалютные биржи и пр.

Где и зачем отслеживать курс криптовалют

Если вы хотите понимать, что происходит в данный момент и онлайн контролировать весь процесс изменения стоимости монет, тогда рекомендуется выбрать для этого криптобиржу. Это связано с тем, что именно на этих площадках происходит торговля, что и отражает актуальное положение дел. К тому же платформа предоставляет дополнительные преимущества в виде аналитической панели. С ее помощью можно прогнозировать тренд, изучать стакан заявок и ленту ордеров.

Уточнять цену криптовалюты следует на том сервисе, который вы используете в качестве главного источника для работы и заработка. Например, внимания заслуживает криптобиржа WhiteBIT, которая является самой крупной платформой в Европе и предлагает оптимальные условия для новичков и опытных трейдеров. В реальном времени вы сможете отследить котировки Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether и других валют. Пользователи могут посмотреть графики, объем капитализации и прочую важную информацию, которая так необходима для выгодной торговли.

Почему изменяется цена криптовалюты

Миллионы людей выбирают для себя цифровые активы как вариант избежать мировой инфляции. Это связано с тем, что коины не зависят от денежно-кредитной политики центральных банков отдельных государств. На формирование котировок оказывают влияние ряд других критериев:

  • Предложения на рынке.
  • Спрос.
  • Стоимость производства в ходе майнинга.
  • Мировые новости.
  • Конкурирующие криптовалюты.
  • Доступность.
  • Настроение крупных инвесторов.

Актуальные цены на криптовалюту демонстрируют сложившиеся тенденции спроса и предложений на каждую отдельную монету. Стоимость увеличивается, если спрос выше и люди больше покупают, чем продают. И наоборот, если продавцов больше, чем покупателей, то курс начинает снижаться.

В сравнении с фиатными деньгами общее предложение или эмиссия большинства коинов является ограниченной. Связь цены со спросом и предложением напрямую выражается в фиксированном или ограниченном предложении, что существенно влияет на формирование котировок и востребованность крипты. Соответственно, дефицитные монеты стоят дороже, а те, что в изобилии, имеют более низкую цену.

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