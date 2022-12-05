Експорт української металопродукції через порти обвалився на 80%, - аналітики

Середньомісячний обсяг експорту металургійної продукції через морські порти впав на 79% порівняно з довоєнним часом. Через це щомісяця Україна втрачає $420 млн валютних надходжень, а кількість працюючих підприємств скорочується - такі дані оприлюднив GMK center.

"Середньомісячний обсяг експорту металургійної продукції через морські порти знизився на 79%. Зі спілкування з учасниками ринку ми знаємо, що європейські морські порти не можуть впоратися з усім обсягом українського експорту. Це пояснює і черги із залізничних вагонів, що утворюються на кордонах України з ЄС. З огляду на існуючі логістичні обмеження Україна не має передумов для нарощування виробництва металургійної продукції", - пояснив аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

За словами аналітиків, українські металурги були змушені перенаправити вантажопотоки до морських портів ЄС, зокрема Румунії, Болгарії, Польщі, Хорватії, Німеччини.

В результаті середня відстань до порту відправки для українських експортерів збільшилась у п'ять разів, а вартість доставки до порту призначення - у середньому в 3-4 рази.

"Блокування морських портів призводить до значних втрат експорту чорної металургії України. За оцінками GMK Center, щомісячний обсяг таких збитків становить $420 млн. Для країни всі можливості збільшити виробництво та експорт продукції чорної металургії пов'язані із розблокуванням портів", - резюмують аналітики.

Нагадаємо, раніше директори трьох морських портів - "Південний", "ТІС-Вугілля" та "Тіс-Руда" - попросили президента Володимира Зеленського поширити дію "зернового коридору" на металопродукцію: вони заявили, що це зміцнить гривню та економіку, адже один корабель із залізною рудою забезпечує $14 млн експортного виторгу, а Україна може відправляти 200 таких кораблів на рік.