Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

RSS

Україна планує укласти з ОАЕ довгострокову торговельну угоду

135
Україна планує укласти з ОАЕ довгострокову торговельну угоду

Об'єднані Арабські Емірати та Україна оголосили про свій намір розпочати переговори щодо двосторонньої торгової угоди, яка, як очікується, буде укладена до середини наступного року - повідомляє Reuters

Міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зейуді та міністр економіки України Юлія Свириденко 5 грудня підписали спільну заяву про переговори щодо укладання Всеосяжної угоди про економічне партнерство (CEPA), повідомило міністерство економіки ОАЕ.

Це буде перша така угода ОАЕ з Україною після торгових та інвестиційних зобов'язань на суму понад 3 млрд доларів, зроблених під час візиту президента України Володимира Зеленського до держави Перської затоки у лютому 2021 року.

"Для нас Україна є ключовим торговим партнером. Зростання та інвестиційний потенціал були високими перед усією геополітичною ситуацією; ми думаємо, що настав час рухатися вперед", - сказав державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль Зейуді.

За даними міністерства ОАЕ, нафтова торгівля між ОАЕ та Україною у 2021 році склала трохи більше 900 млн доларів, що майже на 29% більше, ніж минулого року.

Переговори, швидше за все, будуть зосереджені на можливостях розширення торгівлі у сфері послуг та продовольчої безпеки, де ОАЕ виступає як торговий центр. Україна є великим постачальником зерна Близького Сходу.

У заяві міністерства йдеться, що CEPA з Україною відкриє доступ до нових ринків в Азії, Африці та Близькому Сході для української сільськогосподарської та промислової продукції.

"Це принесе додаткову користь не лише ОАЕ, а й Україні", - сказав Аль-Зейуді.

Цього року ОАЕ підписали угоди про вільну торгівлю з Індією, Ізраїлем та Індонезією, прагнучи зміцнити свої позиції як глобальний торговий та логістичний центр в умовах зростаючої конкуренції з боку Саудівської Аравії.

Источник: Reuters
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 декабря 2022
Вторник, 29 ноября 2022
Вторник, 22 ноября 2022
Четверг, 17 ноября 2022
Вторник, 15 ноября 2022
Вторник, 8 ноября 2022
Понедельник, 7 ноября 2022
Четверг, 3 ноября 2022
Среда, 2 ноября 2022
Вторник, 1 ноября 2022
Четверг, 27 октября 2022
Четверг, 20 октября 2022
Четверг, 13 октября 2022
Среда, 12 октября 2022
Понедельник, 10 октября 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016