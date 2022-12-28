Названа кількість уражених об’єктів критичної інфраструктури України в наслідок російських атак

Станом на вечір вівторка внаслідок російських атак в Україні зруйновано 35 тис. об'єктів, окупантами, зокрема, уражено 702 об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.
"Загалом по Україні станом на зараз маємо інформацію про більш ніж 35 тис. зруйнованих об'єктів внаслідок російських атак. Із близько 30 тис. обстрілів, зафіксованих від початку вторгнення, уражено 702 об'єкти критичної інфраструктури, йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости тощо", - сказав Єнін.
Він зазначив, що лише минулої доби українські поліцейські отримали інформацію про обстріл 27 населених пунктів.
"Під обстрілами ті самі напрямки – це і Дніпропетровська область, зокрема населені пункти Іллінка, Нікополь; Донецька область, зокрема населені пункти Авдіївка, Велика Новосілка, Іванівське, Карлівка, Острівське і звичайно ж наша фортеця – Бахмут, де наші військові продовжують героїчно протистояти ворогові", - наголосив Єнін.
Він додав, що окупанти також не припиняють тероризувати Запорізьку, Сумську, Харківську та Херсонську області.
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