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В Мінекономіки України прогнозують стрімкий обвал нафтогазового прибутку рф у 2023 році

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За підсумками року падіння ВВП держави-агресора спостерігається на рівні 4,5 - 5%. Цього недостатньо, проте з початку 4-го кварталу чітко простежуються ознаки фінансового стресу російської економіки. Починаючи з жовтня росія почала значні вилучення з Фонду національного добробуту для поповнення бюджету – на рівні 4-5 млрд доларів щомісячно.

На цьому наголосила Перший віцепрем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час прямого ефіру на Національному телемарафоні.

«Ми вважаємо, що санкції – це м’який інструмент, але ми дуже хочемо перемогти в цій війні і застосовуємо всі інструменти, які можуть наблизити нашу перемогу. Санкції лише в поєднанні з військовими діями можуть дати достатній ефект. Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення 20 млрд доларів з Газпрому через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку», - зазначила Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр додала, що за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%. Зокрема, найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту нафти і газу. Наступного року обвал прибутку від експорту нафти і газу може скласти більш ніж на 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти, Price Cap на нафту тощо. Очікується, що доходи росії впадуть нижче критичного рівня в 40 мільярдів доларів на квартал. Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена до 35 доларів за барель.

«Сподіваємось, що такі заходи унеможливлять або значно ускладнять ведення агресії проти України або інших держав. З нашої точки зору санкційний тиск на державу-терориста має кілька завдань: суттєво обмежити економічні та технологічні можливості росії вести війну проти України, покарання фізичних осіб, причетних до розв'язання війни, а також попереджувальні заходи для фізичних осіб, які сприяють функціонуванню злочинного режиму», - підкреслила Юлія Свириденко.

Свириденко, Мінекономіки
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