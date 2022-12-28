Каким должен быть идеальный игровой ноутбук

Классификация «игровой» ноутбук является чисто условной. Но поскольку современные игры весьма требовательны к «железу», то и лэптоп должен быть достаточно мощным и производительным. А это значит, что он подойдет не только для прохождения миссий и квестов в любимых шутерах. Его можно использовать и для других задач. Например, для работы с графическими и видео редакторами, которые тоже требуют много вычислительных мощностей.

Разница между игровыми и обычными ноутбуками

Для запуска требовательных многопользовательских стратегий и стрелялок от первого лица процессор и видеокарта должны быть не просто мощными. Они должны быть сбалансированными. Недостаток оперативной или видео памяти станет своеобразным «бутылочным горлышком». Игрушка, возможно, запустится. Однако постоянные лаги и подвисания вряд ли добавят оптимизма в процессе игры.

И еще один момент. Цена на игровой ноутбук обычно чуть выше, чем на офисные модели для учебы и работы. Но покупать лэптоп по цене в несколько тысяч американских долларов необязательно. Поскольку рискуете переплатить уйму денег за функционал, который вряд ли понадобится.

Что действительно важно при выборе игрового ноубтука

Перечислим ключевые моменты:

Видеокарта. В геймерском ноутбуке она отвечает за качество и детализацию картинки. Главные параметры – тактовая частота и объем памяти. Мобильные чипы Nvidia GeForce являются лучшими на сегодня. Чипы AMD Radeon RX уступают продукции Nvidia, но тоже показывают неплохие результаты. Процессор. Именно с ним в связке работает видеокарта. С GeForce обычно идут процессоры IntelCore i7. На устройствах с видеокартами AMD Radeon хорошо себя зарекомендовали чипсеты AMD Ryzen 5 или 7. Но это не является строгим правилом на сегодня. Ну, и чем больше ядер, тем выше производительность (желательно от восьми и выше). Оперативная память. В идеале требуется 16 Гб. На топовых моделях объем ОЗУ составляет 32 Гб. Тип ОЗУ – DDR3, DDR3L, DDR4; Внутреннее хранилище и загрузка данных. Накопитель должен не только вмещать большие объемы данных, но и обеспечивать быстрый доступ к файлам. С этой задачей на ура справляются твердотельные SSD на микросхемах. Объем хранилища – не самая главная характеристика. 256-512 Гб вам вполне хватит. Используются и гибридные варианты HDD+SSD, но классический HDD диск с магнитным способом записи на геймерских лэптопах не применяют.

Конечно же, в процессе игры значение имеет качество картинки. Поэтому особое внимание необходимо уделить дисплею:

диагональ от 15 до 20 дюймов;

разрешение Full HD, либо более высокие стандарты Quad HD, 4K;

матрицы дисплея – IPS или TN, которые обеспечивают широкие углы обзора, цветопередачу и четкость в динамике;

желательно наличие матового антибликового покрытия;

частота обновления экрана – от 60 до 144 Гц.

Ну, и поскольку многопользовательские стратегии предполагают прямое общение в процессе игры, нужны порты и интерфейсы для подключения периферийных устройств. На сайте интернет-магазина Цитрус покупатели найдут детальные описания ко всем моделям геймерских ноутбуков. Онлайн-консультанты помогут сделать правильный выбор.