Бріджит Брінк: російські ракетні атаки лише посилюють рішучість українців

Російські невибіркові ракетні атаки лише посилюють рішучість як українців, так і США, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі в цю пору року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - написала Брінк у твіттері.