Данілов: Одна країна-сусід поступово підминає рф під себе

росію поступово підминає під себе країна-сусід, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
«Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна-сусід поступово підминає рф під себе, бо там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для світу та для нас», - наголосив Данілов.
У росії, на його думку, можуть з’явитися нові «власники». Данілов відмовився уточнити, чи йдеться про Китай.
«Чим довше продовжуватиметься війна, тим ймовірніше рф буде колонією однієї з країн-сусідів», — зазначив Данілов.
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