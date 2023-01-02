Данілов: Одна країна-сусід поступово підминає рф під себе

росію поступово підминає під себе країна-сусід, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна-сусід поступово підминає рф під себе, бо там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для світу та для нас», - наголосив Данілов.

У росії, на його думку, можуть з’явитися нові «власники». Данілов відмовився уточнити, чи йдеться про Китай.

«Чим довше продовжуватиметься війна, тим ймовірніше рф буде колонією однієї з країн-сусідів», — зазначив Данілов.