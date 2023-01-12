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Операція «Акциз»: ЗСУ отримали 315 тисяч пачок цигарок

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Збройним силам України передали 315 тисяч пачок цигарок загальною вартістю 20 мільйонів гривень, вилучених у межах операції «Акциз».

Як передає Укрінформ, про це повідомила Національна поліція.

Так, у результаті операції «Акциз» оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з прокуратурою Львівської області свого часу припинили діяльність підпільного цеху й вилучили тютюнову продукцію.

У червні 2022 року організаторів нелегального бізнесу суд визнав винними та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з конфіскацією майна. З огляду на те, що вилучена продукція відповідає всім стандартам якості, було прийняте рішення про передачу цигарок на потреби ЗСУ.

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Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
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