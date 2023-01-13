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В Україні хочуть вдосконалити процедури прийняття рішень співвласниками багатоквартирних будинків

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Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який вдосконалює процедури прийняття рішень співвласниками багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.

«Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками" (№7029). Прийняття законопроєкту надасть можливість власникам житла оперативно приймати важливі рішення з управління своїм будинком, навіть коли співвласники виїхали в інші регіони чи країни та фізично не знаходяться вдома», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про рішення щодо ефективного використання спільного майна, а також участі у програмі Фонду енергоефективності.

Серед нововведень, які передбачені законопроєктом, - запровадження можливості направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників.

Крім того, співвласникам нададуть можливість проводити збори повністю або частково у режимі відеоконференції та голосувати онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Також знижується поріг голосів (до 50%) для прийняття рішень щодо управління будинком, за винятком питань від’єднання від мереж централізованого надання послуг.

У Мінрегіоні зазначають, що процес голосування уніфікується як для будинків з ОСББ, так і для тих, де ОСББ ще не створено.

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