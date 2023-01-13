В Україні хочуть вдосконалити процедури прийняття рішень співвласниками багатоквартирних будинків

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який вдосконалює процедури прийняття рішень співвласниками багатоквартирних будинків.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.
«Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками" (№7029). Прийняття законопроєкту надасть можливість власникам житла оперативно приймати важливі рішення з управління своїм будинком, навіть коли співвласники виїхали в інші регіони чи країни та фізично не знаходяться вдома», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, йдеться про рішення щодо ефективного використання спільного майна, а також участі у програмі Фонду енергоефективності.
Серед нововведень, які передбачені законопроєктом, - запровадження можливості направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників.
Крім того, співвласникам нададуть можливість проводити збори повністю або частково у режимі відеоконференції та голосувати онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Також знижується поріг голосів (до 50%) для прийняття рішень щодо управління будинком, за винятком питань від’єднання від мереж централізованого надання послуг.
У Мінрегіоні зазначають, що процес голосування уніфікується як для будинків з ОСББ, так і для тих, де ОСББ ще не створено.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023