У рф готують закон про кримінальне покарання для чаклунів та цілителів

Голова комітету держдуми рф у справах сім'ї ніна останіна заявила про намір підготувати законопроект про кримінальне покарання для чаклунів та цілителів. Вона пояснила, що йдеться про шахраїв, які шкодять здоров'ю та наживаються на росіянах, пишуть Українські новини.

"Є маги та цілителі, які не тільки виманюють гроші, але й завдають шкоди здоров'ю. Я за те, щоб їх карати аж до кримінального покарання", – сказала вона.

останіна нагадала, що в рф є закон про народних цілителів, яким видаються ліцензії на діяльність такого роду.

"Вони мають право займатися лікуванням, але до них також має застосовуватися кримінальна відповідальність у разі завдання шкоди здоров'ю", – вважає останіна.

Раніше з аналогічною пропозицією виступив депутат держдуми віталій мілонов. Він зазначив, що зайняття окультизмом з метою "оздоровлення" має бути визнане порушенням Кримінального кодексу, "оскільки особа без медичної ліцензії не може "лікувати" людей за допомогою неперевірених методик.

За словами Останіної, росіяни досі "вірять у магів і цілителів" – громадяни часто вдаються до їхніх послуг, коли "настають важкі часи", і це призводить до масової появи "кашпірівських". Депутат вважає, що так продовжуватиметься доти, доки в країні не з'явиться закон про професійну психологічну діяльність, який передбачає підтримку відповідних фахівців.

"Поки психологи не здобудуть нормальну освіту, і у нас не буде їх у тій кількості, якої потребує суспільство, маги та цілителі існуватимуть", – наголосила Останіна.

Напередодні президент рф путін визнав проблему із психічним здоров'ям росіян. За його словами, відповідного лікування потребують 15% населення країни. При цьому серед молоді показник вищий, і психолог потрібний кожному третьому.