В Україні посилили відповідальність за мобінг

В грудні 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)», який визнає такі дії правопорушенням, пише Я и Закон.
Не кожен конфлікт з керівником або іншим працівником є мобінгом. Але, якщо напружена, ворожа атмосфера або виокремлення працівника з колективу чи його ізоляція мають постійний характер – є всі підстави вважати, що мобінг присутній.
Що робити в такій ситуації? Кожен працівник має право на гідні умови праці та на захист честі і ділової репутації. Для захисту своїх прав працівник може звернутися до Держпраці або до суду.
Якщо факт мобінгу визнано судом, працівник має право на відшкодування моральної шкоди та/або витрат на лікування втрати працездатності внаслідок психологічного тиску, а також на припинення трудових відносин у встановлений ним строк із виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше трьох середньомісячних заробітків.
При цьому керівник або працівник, що вчиняли мобінг, нестимуть відповідальність як дисциплінарну у вигляді звільнення, так і адміністративну, що передбачає штраф до 6 800 гривень або громадські роботи до 60 годин.
Роботодавець зобов’язаний вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню).
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