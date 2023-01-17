Нижнее белье под платье

Неправильно подобранное белье можно полностью испортить образ. Во-первых, ерзать, скомкиваться, давить. Во-вторых, выглядывать, проступать, топорщиться. А это крайне негативно сказывается не только на том, как вы выглядите, но и на самооценке.

Индустрия моды настолько качественно шагнула вперед, что вы можете подобрать интимную одежду так, чтобы кроме вас о ней никто не знал, под любой фасон платья.

Платье и нижнее белье

С тех пор как в широком доступе появилось бесшовное нижнее белье, это решило проблему, какие трусы надеть под облегающее платье. Проступающие швы и очертания считаются правилом дурного тона. Бесшовка отлично справляется с этой проблемой. Такая одежда шьется из функциональной ткани, не имеющей рельефов и швов, которые не проступают даже через тонкую ткань. В зависимости от особенности лука можно выбрать классические слипы, стринги или корректирующее белье, обеспечивающее максимальную подтяжку тела в районе бедер и талии. Трусы для открытых платьев могут иметь завышенные вырезы, чтобы не нарушать магию образа.

Также популярен комбидрес, его часто надевают селебрити под удлиненное или приталенное платье женское вечернее для достижения идеальных форм.

Вот с подбором лифа дела обстоят сложнее — тут следует учитывать особенности кроя и собственного телосложения.

С каким бельем носить платье комбинацию

Белье под платье в бельевом стиле можно и вовсе не надевать, если что. Но если вы не приветствуете такое решение или оно не уместно, давайте разбираться, какое белье под платье комбинацию подойдет лучше.

Здесь роль играет форма и глубина выреза. Если он глубокий, подойдет

бюстгальтер-планж с U-образным выемкой. Бывают с бретелями или без. Но при этом обеспечивают отличную поддержку за счет особенности кроя.

Какое белье носить под платье с открытыми плечами

Если речь идет о верхе в виде бюстье, бандо или на одно плечо, рационально выбрать изделие с таким же названием. За счет широкого разведения чашек и среза под горизонтальным углом они отлично поддерживают даже большую грудь. Бюстье - идеальный бюстгальтер под платье без бретелек еще и благодаря силиконовой полоске вдоль линии декольте.

С каким бюстгальтером носить платье с открытой спиной

В данном случае предпочтительны боди с вырезом на спине, если они соответствуют фасону, естественно. Либо же силиконовые чашки-накладки с клейкой основой.

Если вырез круглый или квадратный

Однозначно балконет. Широкая подгрудная лента, косточки и небольшой (или большой) пуш-ап обеспечивают шикарное декольте. Имеет съемные бретели, что значительно расширяет модельный ряд одежды.

Вырез Х-образный

При таком решении можно подобрать идентичный лифчик, воспользоваться специальным зажимом, который скрещивает лямки, или просто надеть их крест на крест.

Американская пройма/греческий стиль

Здесь тоже можно экспериментировать. Надеть уже привычный балконет, обычный лиф, воспользовавшись лишь одной бретелью, зафиксировав ее за шеей или же предпочесть специальные модели с соответствующим дизайном.

Можно ли носить платье без бюстгальтера?

Можно. Если это не доставляет вам дискомфорт и соответствует формату мероприятия. На вечеринку или свидание — можно запросто так заявиться. Официальный прием или корпоратив будет не лучшим место для этого.

Стилисты Issaplus разработали также рекомендации к тому, как носить платье на бретельках с бюстгальтером или любые другие открытые. Во-первых, его не должно быть видно. Во-вторых, лифчик должен идти строго по размеру. И лучше новую модель протестировать прежде, чем наденете его впервые на важное мероприятие. Это же касается любых утягивающих штук. Как носить бельевое боди, лучше знать заранее, чтобы иметь возможность подобрать максимально комфортный для себя вариант, в случае, если что-то пойдет не так.

По материалам: https://issaplus.com/