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НАТО: Альянс має готуватися до можливих майбутніх війн

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Військовий комітет НАТО на рівні начальників генштабів країн-союзниць зібрався в критичний для євроатлантичної безпеки момент, 2023 буде важким, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Заснований на правилах світовий порядок схильний до серйозного випробування. Наша безпека перебуває під загрозою. Демократія зазнає атак. Це також позначається на наших економіці та населенню", - сказав Джоане на нараді воєначальників держав-членів організації, яка триватиме у Брюсселі 18-19 січня.

Розповідаючи про події в Україні, Джоане висловив думку, що підтримка альянсом Києва "має вирішальне значення для формування майбутнього України". Водночас він зазначив, що треба "бути готовими до довгого шляху". "2023 рік буде важким. І нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - вважає заступник Єнса Столтенберга.

Водночас, за його словами, альянсу необхідно зміцнювати оборону, "щоб протистояти будь-якій загрозі з будь-якого напряму".

У зв'язку з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі в липні цього року Джоане вважав за необхідне згадати три моменти, які він розцінює як особливо важливі у світлі майбутніх дискусій.

По-перше, країни НАТО мають більше вкладати в оборону. Заступник генсека наголосив, що мета оборонних витрат у 2% ВВП країн альянсу, встановлена майже 10 років тому, дедалі частіше розглядається як мінімум, а не як стеля для інвестицій в оборону.

По-друге, союзники мають нарощувати "потужності з виробництва зброї та боєприпасів" та "тісно співпрацювати з оборонною промисловістю, щоб поповнити власні запаси".

"Це важливо для України і для наших власних можливостей стримування та оборони. Це буде важливою темою обговорення на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в цій самій залі, що відбудеться в лютому", - пояснив Джоане.

Третій аспект: вивчаючи уроки з того, що відбувається в Україні, альянс має "готуватися до можливих майбутніх війн і продовжувати перетворення НАТО для діяльності в цифрову епоху".

"Наш Північноатлантичний альянс має зберегти військовий потенціал та можливості для свого захисту від усіх викликів зараз і в майбутньому, зокрема у багатодоменних операціях", - заявив заступник генерального секретаря НАТО.

Источник: Интерфакс-Украина
НАТО, Мірча Джоане
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