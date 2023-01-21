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Ллойд Остін: Зараз настав вирішальний момент для боротьби України за її безпеку

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Ллойд Остін: Зараз настав вирішальний момент для боротьби України за її безпеку

Результати восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формату «Рамштайн») підтвердили рішучість усіх учасників відповісти на «вирішальний виклик» десятиліття, а також готовність до подальших дій.

Про це заявив за підсумками зустрічі в п’ятницю в Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Нинішнє десятиліття є вирішальним для світу, і зараз настав вирішальний момент для боротьби України за її безпеку. Тож ця Контактна група не уповільнюватиме своїх зусиль, ми продовжимо докладати більше зусиль, і з урахуванням прогресу, якого ми досягли сьогодні, я впевнений, що партнери України з усього світу сповнені рішучості зустріти цей момент»,- підкреслив міністр оборони США.

Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать виконувати роль лідера у координації спільних зусиль на підтримку України. У цьому контексті Остін нагадав, що напередодні США виділили масштабний пакет допомоги на $2,5 мільярда.

Водночас глава Пентагону відзначив внески інших країн, оголошені перед та під час зустрічі в п’ятницю. Зокрема, за його словами, значні потужності для посилення ППО України крім США виділили Франція, Німеччина й Велика Британія. Крім того, Нідерланди оголосили про постачання ракет для систем Patriot, а також про готовність провести навчання на цих комплексах. Канада також зробила внесок у посилення протиповітряної оборони України, надавши системи NASAMS та ракети до них.

«Ці системи протиповітряної оборони допоможуть зберегти незлічену кількість невинних життів», - зауважив Остін, згадавши при цьому недавню трагедію в Дніпрі.

В плані постачання танків в Україну, міністр оборони США наголосив, що робота над цим триває. Зокрема, нагадав він, Британія вже оголосила про постачання сучасних танків Challenger, що стало першим таким внеском з боку західних країн.

Водночас Остін підтвердив, що ФРН поки не прийняла рішення про передачу Україні танків німецького виробництва. Він також зазначив, що в Берліні не пов’язують постачання танків Leopard із забезпеченням ЗСУ американськими танками Abrams.

У цьому контексті міністр оборони США наголосив, що Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина та інші країни передали Україні бойові броньовані машини, в тому числі БМП, БТР та інші транспортери. Крім того, Швеція оголосила про передачу власних БМП CV90, Латвія й Естонія передадуть додаткові гаубиці, а також інші бойові системи та боєприпаси.

«Ми справді зосереджені на тому, щоби забезпечити Україну потенціалом, який їй потрібен для досягнення успіху прямо зараз. Тож у нас є вікно можливостей від сьогодні до весни», - наголосив Остін, зауваживши при цьому, що ЗСУ самі визначатимуть, коли починати контрнаступ.

Він підкреслив, що часу залишилося небагато та закликав партнерів зберігати об’єднані зусилля.

«Ці важливі нові внески демонструють рішучість наших союзників і партнерів допомогти Україні захистити себе. Бо йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи. І це стосується глобальної безпеки», - підкреслив міністр оборони США.

Ллойд Остін
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