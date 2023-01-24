Шарль Мішель закликає ЄС використати конфісковані активи рф на відновлення України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав столиці країн ЄС прискорити переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму $300 млрд для відновлення України.
Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда",
Мішель заявив, що хоче вивчити ідею активного управління замороженими активами російського центрального банку з метою отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на відновлення країни.
"Це питання справедливості та чесності. Це повинно бути зроблено відповідно до правових принципів - це дуже ясно", - сказав він.
Мішель сказав, що очікує від лідерів ЄС "певного поштовху" в дискусіях. Він додав, що, незважаючи на юридичні перешкоди для арешту активів, існує "серйозний політичний інтерес досягти прогресу в цьому питанні і виконати його".
ЄС та його союзники на початку війни заморозили сотні мільярдів доларів валютних резервів, розміщених на закордонних рахунках російського центрального банку. Посадовці ЄС згодом висунули ідею конфіскації цих активів для використання їх у відновленні зруйнованої інфраструктури України.
У вересні минулого року Україна, Брюссель та Світовий банк оцінили вартість реконструкції та відновлення в Україні у трохи менше 350 млрд євро. З того часу ймовірна сума витрат лише зросла, оскільки щотижневі російські ракетні та безпілотні атаки завдають шкоди критично важливим об'єктам цивільної інфраструктури, таким як електростанції та житлові будинки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023