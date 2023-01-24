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Шарль Мішель закликає ЄС використати конфісковані активи рф на відновлення України

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Шарль Мішель закликає ЄС використати конфісковані активи рф на відновлення України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав столиці країн ЄС прискорити переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму $300 млрд для відновлення України.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда",

Мішель заявив, що хоче вивчити ідею активного управління замороженими активами російського центрального банку з метою отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на відновлення країни.

"Це питання справедливості та чесності. Це повинно бути зроблено відповідно до правових принципів - це дуже ясно", - сказав він.

Мішель сказав, що очікує від лідерів ЄС "певного поштовху" в дискусіях. Він додав, що, незважаючи на юридичні перешкоди для арешту активів, існує "серйозний політичний інтерес досягти прогресу в цьому питанні і виконати його".

ЄС та його союзники на початку війни заморозили сотні мільярдів доларів валютних резервів, розміщених на закордонних рахунках російського центрального банку. Посадовці ЄС згодом висунули ідею конфіскації цих активів для використання їх у відновленні зруйнованої інфраструктури України.

У вересні минулого року Україна, Брюссель та Світовий банк оцінили вартість реконструкції та відновлення в Україні у трохи менше 350 млрд євро. З того часу ймовірна сума витрат лише зросла, оскільки щотижневі російські ракетні та безпілотні атаки завдають шкоди критично важливим об'єктам цивільної інфраструктури, таким як електростанції та житлові будинки.

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