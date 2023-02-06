Боррелль: Відправлення військ з Євросоюзу в Україну не стояло і не стоїть на порядку денному

Відправлення військ з Євросоюзу в Україну не стояло і не стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Боррелля в інтерв'ю El Pais.

Боррель зазначив, що військовослужбовці європейських країн беруть участь у підготовці військових ЗСУ, зокрема екіпажів західних танків.

"Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їх (бійців ЗСУ – ред.) підготовка вже розпочалася в рамках військової місії Євросоюзу у тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню машини, це вимагає тижнів дуже спеціалізованого навчання", – розповів він. .

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виключив можливість участі європейських військ у бойових діях в Україні. Він заявив, що ЄС не є стороною конфлікту.

Також він зазначив, що навчання українських військових для освоєння західних танків уже розпочалося у Польщі та Німеччині в рамках військової місії Євросоюзу.