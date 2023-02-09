Експерт розповів про напрямки несподіваної спроби прориву російської армії

російська армія вже проводить спроби наступу на Донбасі, але росія ще накопичує сили на інших напрямках, де ми можемо очкувати несподіваних спроб прориву.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"росіяни вже розпочали наступ і це очевидно. Відбувається поступове нарощування сил не просто на Донецькому напрямку, а розширення зони активних бойових дій по лінії Куп'янськ-Кремінна-Бахмут-Авдіївка-Вугледар, де зараз йдуть гарячі бої. Це складний вид наступу і ті резерви, які вони накопичували до того, зараз активно втягуються у ці бойові дії", – сказав він.

Але ворог накопичує сили і на інших напрямках, де є можливість неочікуваних атак.

"У росіян залишаються потужні резерви північніше на території росії – Білгородська та Курська області, а також на південному напрямку – на Запоріжжі та Херсонщині. Отже цілком можливі несподівані спроби прориву на цих напрямках", – наголосив Лакійчук.