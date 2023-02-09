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Експерт розповів про напрямки несподіваної спроби прориву російської армії

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російська армія вже проводить спроби наступу на Донбасі, але росія ще накопичує сили на інших напрямках, де ми можемо очкувати несподіваних спроб прориву.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"росіяни вже розпочали наступ і це очевидно. Відбувається поступове нарощування сил не просто на Донецькому напрямку, а розширення зони активних бойових дій по лінії Куп'янськ-Кремінна-Бахмут-Авдіївка-Вугледар, де зараз йдуть гарячі бої. Це складний вид наступу і ті резерви, які вони накопичували до того, зараз активно втягуються у ці бойові дії", – сказав він.

Але ворог накопичує сили і на інших напрямках, де є можливість неочікуваних атак.

"У росіян залишаються потужні резерви північніше на території росії – Білгородська та Курська області, а також на південному напрямку – на Запоріжжі та Херсонщині. Отже цілком можливі несподівані спроби прориву на цих напрямках", – наголосив Лакійчук.

Лакійчук, напад
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