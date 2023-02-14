Мірча Джоане: У росії немає достатньо сил атакувати інші держави

НАТО не бачить у росії сил атакувати наразі інші держави.
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час заходу, організованого Мюнхенською конференцією безпеки в Берліні.
"Про Молдову. Сьогодні у росії немає достатньо сил для прокладання наземного коридору через Одесу в Придністров'я і оточення України зі спини, хоча такий план досі є", – вважає він.
Водночас представник Альянсу звернув увагу на спроби Кремля розхитати ситуацію в Молдові, щоб грати на суперечностях у цій країні, завадити її євроінтеграції та підірвати лідерство президента Маї Санду.
"Молдовським, грузинським друзям хочу сказати: можете розраховувати на нас, не давайте (росії. – ред.) себе залякати. Ця риторика від безсилля, а не від сили", – підкреслив Джоане.
Джоане також нагадав, що одним із результатів війни Путіна є майбутнє набуття членства в НАТО Швецією та Фінляндією. НАТО має східний фланг, який простягається від Норвегії через Фінляндію, Швецію, країни Балтії, Польщу, Словаччину, Румунію, Болгарію, Грецію і Туреччину.
Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина взяла участь у дискусії та додала, що Україна нині є східним флангом НАТО.
Нагадаємо, Мая Санду заявила, що росія планує здійснити державний переворот у Молдові за допомогою протестів опозиції та із залученням людей з військовою підготовкою, громадян росії, білорусі, Сербії та Чорногорії. рф розраховує напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці.
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