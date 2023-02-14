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СБУ провела контрдиверсійні тренування на кордоні з білоруссю

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СБУ провела контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Мета таких заходів - підвищити рівень безпеки поблизу кордону з білоруссю.

Про це у Телеграмі повідомляє СБУ, передає Укрінформ.

Навчання тривали в умовах, максимально наближених до реальних, із залученням значної кількості особового складу Сил оборони, військової та спеціальної техніки, в тому числі безпілотних літальних апаратів.

За задумом, «диверсанти», перевдягнені у цивільних, таємно проникли на територію регіону. Вони захопили будівлю міської ради у райцентрі поблизу білоруського кордону та взяли у заручники усіх працівників, які перебували на вказаному об’єкті.

Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, «зловмисники» намагалися змусити «потерпілих» співпрацювати з ворогом та перелаштувати роботу міськради на користь країни-агресора.

Керівництво оперативного штабу прийняло рішення про проведення штурму. У ході спецоперації правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовну ворожу групу та звільнили «заручників».

У навчаннях брали участь підрозділи Служби безпеки України, Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

За оцінками координаційної групи, учасники тренувань ефективно відпрацювали алгоритм взаємодії.

Також визначено напрямки подальшого вдосконалення порядку дій для запобігання і нейтралізації загроз державній безпеці України.

СБУ
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