держдума припинла дію Статуту Ради Європи в росії

держдума рф у четвер ухвалила закон про припинення дії Статуту Ради Європи та 20 міжнародних договорів, ухвалених у рамках цієї організації.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Радіо Свобода.
Законопроєкт вніс у січні президент росії владімір путін. Документ визнає такими, що втратили чинність щодо росії, з 16 березня минулого року 21 міжнародний договір, серед них – Статут Ради Європи, Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Європейська конвенція про припинення тероризму, Європейська хартія місцевого самоврядування, Соціальна хартія.
Нагадаємо, росію було примусово виключено з Ради Європи у березні минулого року через грубе порушення Статуту організації, що мало наслідком припинення її участі, зокрема, у Європейській конвенції з прав людини.
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