У МО Британії розповіли, як росія намагається дізнатися інформацію про українську ППО

Запускаючи кулі з відбивачами рф намагається дізнатися інформацію про українські системи ППО.
Про це йдеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує УНН.
У Міноборони Британії зазначили, що 15 лютого над Києвом було помічено кілька аеростатів із радіолокаційними відбивачами, а раніше, 12 лютого, Повітряні сили повідомили про аеростати в районі Дніпропетровської області.
У британському розвідуправлінні вважають, що так росіяни намагаються дізнатися інформацію про системи української ППО, а також примусити до витрачання боєприпасів для збиття куль, зокрема, ракет класу "земля-повітря".
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