У рф скаржаться на проблеми під час запуску авіарейсів до Китаю

Китай відкрив свої кордони для туристів уперше за три роки. У росії готуються відновлювати туризм між країнами, але виявилось, що на авіаперельоти впливають західні санкції.

Авіакомпанії рф скаржаться на проблеми під час запуску рейсів до Китаю, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

До пандемії Китай був у десятці країн за обсягами перевезень для російських авіакомпаній – у 2019 році виконувалося до 140 рейсів на тиждень. Зараз із москви до Пекіна літає лише "Аерофлот". Ще дві авіакомпанії виконують рейси з Іркутська та Хабаровська. Із Пекіна до москви літають Air China та Hainan Airlines.

Інші авіакомпанії рф скаржаться у Мінтранс на проблеми з польотами до цієї країни. Відповідний лист написала Асоціація експлуатантів повітряного транспорту, до якої входять 22 російські компанії, включаючи той же "Аерофлот", Уральські авіалінії, S7 та Utair.

Зазначається, що після закриття європейського та американського ринків значимість ринку Китаю для російських авіакомпаній кратно зросла. Але через санкції виникли проблеми:

російські авіакомпанії не можуть літати до Китаю літаками з подвійною реєстрацією, які не виключені з бермудського реєстру (понад 480 літаків) або перебувають у списку санкцій США (понад 170). Літаки західного виробництва, що залишилися у росії, заборонено заправляти, обслуговувати та ремонтувати. Існують обмеження на роботу з російськими авіакомпаніями з боку місцевих аеропортів та провайдерів послуг.

Проблеми виникли з виконанням польотів до Китаю літаками російського виробництва, насамперед – Superjet.

Існує ризик не відновити обсяги перевезень і через це втратити тимчасові слоти в аеропортах Китаю.

Авіакомпанії просять відомство вирішити ці питання до початку літнього розкладу польотів 26 березня.